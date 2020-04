Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Blitzeinbruch in Parfümerie

Geldern (ots)

Offenbar 6 junge Männer waren in der Nacht zu Mittwoch, 08.04.2020, an einem Blitzeinbruch in der Fußgängerzone der Issumer Straße beteiligt. Hierzu schlugen die dunkel gekleideten Verdächtigen gegen 01.20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts ein und stahlen eine Vielzahl von Kosmetikartikeln, die sie mit mehreren Bettlaken abtransportierten und in einem silbernen Opel Zafira verstauten, dessen Kennzeichen abgeklebt waren. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug und hoher Geschwindigkeit in Richtung Nordwall. Die Tat wurde durch die Überwachungskamera des Ladenlokals aufgezeichnet. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

