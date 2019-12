Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Einbruch in Zweifamilienhaus/ Terrassentür aufgehebelt

Wachtendonk (ots)

Am Mittwoch (25. Dezember 2019) zwischen 15.00 Uhr und 22.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses an der Kempener Straße auf. Im Haus traten die Täter vier verschlossene Zimmertüren ein, um die Zimmer zu durchsuchen. Ob Unbekannten etwas mitgenommen haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell