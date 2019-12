Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Stenden- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter entwenden u.a. Bargeld, Laptop und Schmuck

Kerken-Stenden (ots)

Am Mittwoch (25. Dezember 2019) zwischen 14.45 Uhr und 21.15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße ein. Die Täter überwanden dazu ein Gartentor an der linken Hausseite, um vom Garten aus an die Terrassentür zu gelangen. Die Terrassentür wurde gewaltsam geöffnet. Im Haus durchsuchten die Täter den Keller sowie das Erdgeschoss. Sie nahmen einen Laptop, Bargeld, mehrere Uhren und eine Spielekonsole mit. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell