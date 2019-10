Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbrüche in Gaststätte und Vereinsheim

Goch (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (30. Oktober 2019) kam es in Goch zu zwei Einbrüchen. Auf der Voßstraße hebelten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte auf und entwendeten einen Sparkasten samt Inhalt. Dabei lösten sie einen Alarm aus, konnten jedoch unerkannt flüchten. Gegen 03:30 Uhr drangen zwei Personen in das Vereinsheim einer Sportanlage an der Marienwasserstraße ein. Sie entwendeten Bargeld. Die beiden Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Demnach handelt es sich um zwei Männer von mittlerer Größe und mit normaler Statur. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

