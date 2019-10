Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Wohnmobils

Kranenburg (ots)

Am Samstagabend zwischen 19.30 und 22.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato, welches am Waschwall in Kranenburg abgestellt war. Das weiß-blaue Wohnmobil (Modellbezeichnung "Flair") mit dem niederländischen Kennzeichen JG-950-V ist etwa acht Meter lang, 22 Jahre alt und hat hinten eine Doppelachse. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell