Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Kerken (ots)

Eyll - Am Samstag, den 19.10.2019 gegen 19:30 Uhr befuhr eine 85jährige Pkw-Führerin aus Kerken mit ihrem Opel Corsa die Eyller Straße aus Richtung Nieukerk kommend und wollte die Heronger Straße (L 140) in Richtung Obereyller Straße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 46jährigen Pkw-Fahrers aus Issum, der mit seinem Audi A3 die L 140 in Richtung Wachtendonk befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Pkw-Führer, der Issumer leicht, die 85jährige verletzte sich schwer und verblieb zur medizinischen Behandlung stationär im Krankenhaus.

