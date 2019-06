Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Spiegel-Unfall

Fahrer eines silbernen PKW gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (12. Juni 2019) gegen 07:15 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem Skoda Citigo auf der Triftstraße in Richtung Lindenallee unterwegs, als ihr ein silberner PKW entgegen kam. Der entgegenkommende Wagen wollte an geparkten Autos auf seiner Fahrbahn vorbeifahren und kam dabei auf die Spur der 46-Jährigen. Die Frau wich aus und stieß dabei mit ihrem rechten Außenspiegel an den Spiegel eines rechts geparkten VW Golfs und mit dem linken Spiegel an den des entgegenkommenden Wagens. Die Polizei sucht nun den Fahrer des silbernen PKW. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden.

