Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in leerstehendes Gebäude

Farbe an Fenster geschmiert und Wasserschaden verursacht

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch (12. Juni 2019), 7.00 Uhr, brachen unbekannte Täter am Ostwall in ein leerstehendes Gebäude ein. Das Gebäude wurde kernsaniert und zu einem Bürokomplex umgebaut. Die Baumaßnahmen sind in Kürze abgeschlossen. Die Täter schlugen an einem Nebeneingang eine Glasscheibe ein. Sie schmierten in einigen Büros weiße Farbe an die Fenster. Außerdem verursachten sie einen Wasserschaden, indem sie eine größere Menge Wasser auf den Boden schütteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell