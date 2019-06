Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ladendiebstahl

Zwei Männer entwenden Smartphones

Geldern (ots)

Am Montag (3. Juni 2019) gegen 14.45 Uhr betraten zwei Männer an der Issumer Straße eine Filiale eines Mobilfunkanbieters. Die beiden Männer rissen zwei hochwertige Smartphones aus der Diebstahlsicherung und lösten die Alarmanlage aus. Anschließend rannten die Täter in unterschiedliche Richtungen weg.

Die Männer waren etwa 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Beide waren ähnlich gekleidet. Sie trugen ein dunkles Hemd, ein helles T-Shirt, dunkle Jeans sowie Sportschuhe. Ein Täter hatte nackenlange Haare, der zweite Täter kurze, seitlich rasierte Haare.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell