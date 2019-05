Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Öffentlichkeitsfahndnung nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

Kleve (ots)

Offensichtlich gemeinschaftlich und arbeitsteilig haben am 06.02.2019, um 14.:50 Uhr, vier Unbekannte einen Drogeriemarkt auf der Emmericher Straße im Ortsteil Kellen aufgesucht. Dort entwendeten die Tatverdächtigen Waren im Gesamtwert von 584 Euro. Sie betraten zunächst zeitversetzt die Filiale. Dann legten sie hochwertige Waren an einer vereinbarten Stelle im Laden ab und füllten diese gemeinsam in mitgeführte Behältnisse.

Wer kann Hinweise zur Identität der gesuchten Personen geben? Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, oder jeden andere Polizeidienstelle.

Die Fotos können über folgende Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-ladendiebstahl-als-bandendiebstahl (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell