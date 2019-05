POL-KLE: Goch - Bushaltestellen zerstört

Kreispolizeibehörde Kleve

Unbekannte Vandalen haben in den Gocher Ortsteilen Asperden und Nierswalde an drei Bushaltestellen mutwillig die Glasscheiben der Rück- bzw. Seitenwände zerstört und hierbei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Hierbei handelt es sich um die Haltestelle Aspermühle in Asperden sowie Kesseler Straße und Schreiner Janhsen in Nierswalde. Die Tat an der Haltestelle Schreiner Janhsen war bereits am Sonntagmorgen, 26.05.19, um 05:30 Uhr entdeckt worden. Da eine Polizeistreife in der gleichen Nacht das Bushäuschen um 03.00 Uhr noch unversehrt festgestellt hat, lässt sich die Tat insofern eingrenzen. Die Polizei geht auch davon aus, dass sich die anderen Sachbeschädigungen in der Nacht zu Sonntag ereignet haben. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt dringend Zeugen. (SI)

