Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Mögliche Zeugen, eine Frau und ein LKW Fahrer, gesucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (16. Mai 2019) gegen 11.40 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann aus Kevelaer in einem grauen Volvo v50 auf der Kevelaerer Straße in Richtung Winnekendonk. Vor dem Ortseingang kam der 68-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, da er nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Kevelaerer blieb unverletzt. Ein LKW Fahrer mit einem osteuropäischen Akzent hatte angehalten und sich nach dem 68-Jährigen erkundigt. Ebenso hatte eine unbekannte Frau mit dem verunglückten Autofahrer gesprochen. Beide Personen sind der Polizei nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (ME)

