Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Sonntag (19. Mai 2019) gegen 17.00 Uhr war eine 18-jährige Frau aus Kalkar in einem Renault Twingo aus Richtung Rheinuferstraße auf der Straße Oraniendeich unterwegs. Vor ihr fuhr eine 31-Jährige Frau aus Emmerich in einem Honda Civic. Die 31-Jährige wollte etwa 500m vor der B220 nach links auf einen Restaurant-Parkplatz abbiegen. Als sie anhalten musste, fuhr die 18-Jährige ungebremst auf den Honda Civic auf. Die 18-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin aus Kalkar verletzten sich schwer. Die 31-Jährige und ihr 40-jähriger Beifahrer aus Kleve verletzten sich leicht. Die vier Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

