Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Firma

Täter versuchen Tresor aufzuflexen

Kleve-Kellen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag (7. Mai 2019), 5.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Geefacker ein Fenster an einem Firmengebäude auf. Die Täter kletterten in die Firma und durchsuchten mehrere Büros nach Wertgegenständen. In einem Büro versuchten sie, einen Wandtresor aufzuflexen. Dies gelang ihnen nicht. Die Flex hatten sie zuvor aus der Werkstatt der Firma geholt. Aus einem Büro entwendeten die Täter Kleingeld. Mehr Beute machten sie nach bisherigen Angaben nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

