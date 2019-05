Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfallflucht

Fahrer eines schwarzen Audi A6 gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Am Montag (6. April 2019) gegen 20.40 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Ford Kuga auf der Triftstraße in Richtung Asperden unterwegs, als an der Kreuzung zur Dr.Engels-Straße von links ein schwarzer Audi A6 auf die Triftstraße in Richtung Kleve einbog. Nach Angaben des 41-Jährigen kam der Audi dabei auf die linke Fahrbahn und touchierte den Ford des 41-Jährigen. Es entstand ein Schaden hinten links über dem Radkasten. Beide Fahrer hielten daraufhin an und unterhielten sich kurz. Der Audi-Fahrer gab vor, seine Papiere aus dem Wagen holen zu wollen, stieg jedoch ein und fuhr davon. Der 41-Jährige beschreibt ihn wie folgt: Ca. 176cm groß, kurze dunkelblonde Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Fließjacke mit Firmenlogo, schwarzer Arbeitshose und dunklen Crocs. Der Mann sprach mit Osteuropäischem Akzent.

Der Audi-Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

