Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl auf Baustelle

300 Liter Dieselkraftstoff entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Donnerstag (2. Mai 2019), 7.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Liebigstraße rund 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Kranfahrzeuges. Außerdem entwendeten die Täter eine Leiter, die am Heck des Fahrzeugs angebracht war.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

