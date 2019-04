Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnmobil aufgebrochen

Elektronikgeräte und Bargeld gestohlen

Emmerich (ots)

Am Freitag 26.04.2019 im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr wurde ein am Elsepaßweg in Emmerich abgestelltes Wohnmobil Fiat von unbekannten Tätern aufgebrochen. Es wurden ein Navigationsgerät, ein DVD-Spieler, eine Kamera sowie Bargeld gestohlen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Emmerich, Telefon: 02822-7830.

