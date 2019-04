Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Aldekerk - Verletzte bei Verkehrsunfall

Kerken (ots)

Am Samstag, 27.04.2019 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Klever mit seinem PKW Peugeot die Umgehungsstraße (B9) in Aldekerk in Richtung Krefeld. In Höhe der Zufahrt zu einem Verbrauchermarkt missachtete er vermutlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW Audi eines 73-Jährigen aus Issum. Dieser war in die B9 eingefahren und wollte seine Fahrt nach links in Richtung Geldern fortsetzen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 73-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige sowie sein ebenfalls aus Kleve stammender 39-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es enstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise total gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

