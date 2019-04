Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW-Diebstahl

Weißer Toyota RAV4 gestohlen

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag (26. April 2019), 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen weißen Toyota RAV4 von der Außen-Verkaufsfläche eines Autohauses an der Dieselstraße. Der Wagen ist derzeit nicht zugelassen und trägt daher keine Kennzeichen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell