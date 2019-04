Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl

Loungemöbel-Set aus Garten gestohlen

Kranenburg (ots)

Am Freitag (26. April 2019) in der Zeit zwischen 00.30 und 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Lounge-Gartenmöbelset aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Burgstraße. Ein Element des siebenteiligen Sets ließen die Täter in einem angrenzenden Feld zurück. Auch zwei Jogginghosen, die sie von einer Wäscheleine im Garten nahmen, ließen sie dort liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

