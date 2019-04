Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Ungewöhnliches Diebesgut: Rund 30 Gebäckteilchen aus Café gestohlen

Kevelaer (ots)

Am Freitag (26. April 2019) in der Zeit zwischen 04.00 und 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Café-Konditorei an der Hauptstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Eine Bewohnerin der Wohnung über dem Café hatte gegen 04.00 Uhr Lärm von unten gehört. Sie hatte sich jedoch keine weiteren Gedanken darüber gemacht, da sie annahm, die Mitarbeiter der Konditorei seien schon am Werk. Die Täter stahlen rund 30 Gebäckteilchen aus der Auslage, darunter Nussecken und Schweineöhrchen. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell