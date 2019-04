Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Unbekannte Täter entnehmen Bargeld aus Kasse eines Kerzengeschäftes

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (25. April 2019) gegen 18:05 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Kerzengeschäft an der Hauptstraße. Er kaufte mehrere Kerzen und verwickelte anschließend die 68-jährige Aushilfe an der Kasse in ein Gespräch. Im Zuge dessen lockte er die Frau zu einer Auslage vor das Geschäft, um sich beraten zu lassen. Gleichzeitig betraten zwei weitere Männer durch einen anderen Eingang den Laden. Plötzlich beendete der erste "Kunde" das Gespräch, in der Zwischenzeit hatten auch die anderen Männer das Geschäft wieder verlassen. Später stellte die 68-Jährige fest, dass Bargeld aus der Kasse gestohlen wurde. Den Mann, der zu Beginn die Kerzen kaufte, beschreibt die 68-Jährige als ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, mit normaler Statur. Er gab vor, aus Bosnien zu stammen. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug eine rote Windjacke sowie eine dunkle Hose. Die beiden anderen Männer waren beide schlank und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

