Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - PKW-Brand

Zwei Autos durch Brand zerstört

Issum (ots)

Am frühen Freitagmorgen (26. April 2019) geriet ein schwarzer Nissan Qashqai, der auf einem Parkstreifen an der Straße Markt abgestellt war, aus bisher noch unklarer Ursache in Brand. Gegen 03.00 Uhr hörte der Besitzer des Wagens zwei laute Knallgeräusche auf der Straße und entdeckte das Feuer. Die Flammen schlugen auf ein vor dem Nissan geparktes, silberfarbenes 3er BMW Coupe über. Die hinzugerufene Feuerwehr ging auch mit Löschraum gegen den Brand vor. Beide Fahrzeuge wurden jedoch völlig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Nissan wurde sichergestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

