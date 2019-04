Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Anhänger

Rampen aus Aluminium entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Dienstag (23. April 2019), 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Aluminium-Rampen aus einem Anhänger, der auf der St.-Bernardin-Straße abgestellt war. Um an die Rampen zu gelangen, schraubten sie die hintere Klappe des Anhängers ab. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.(cs)

