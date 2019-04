Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Grauer Volvo XC70 beschädigt

Rees (ots)

Am Mittwoch (24. April 2019) in der Zeit zwischen 08.55 und 09.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Volvo XC70, der auf dem Gemeinschaftsparkplatz mehrerer Supermärkte am Westring abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen an der Beifahrertür hinten rechts sowie am rechten Rücklicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

