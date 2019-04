Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer beschädigt Verkehrsschild

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Sonntag, (07. April 2019), 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Verkehrsschild an der Van-Gülpen-Straße. Den Spuren nach war der Wagen in Richtung Großer Wall unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das Verkehrsschild sowie einen Baumstumpf. Durch den Unfall muss das Auto des Verursachers erheblich beschädigt worden sein. Am Unfallort blieben mehrere Fahrzeugteile zurück. Demnach handelte es sich um einen roten Hyundai. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

