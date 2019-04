Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Nur geringen Geldbetrag erbeutet

Wachtendonk (ots)

Bei einem Einbruch in ein Büro- und Geschäftsgebäude in der Straße Auf dem Bock haben die Einbrecher in der Nacht zu Mittoch 03.04.2019, lediglich geringe Beute gemacht. Die Verdächtigen hatten zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr ein zur Straße hin weisendes Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Danach brachen die Unbekannen eine weitere Tür zu einem angrenzenden Geschäftsbereich und anschließend einen Tresor auf. Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang mit einem Einbruch in die Gaststätte im gleichen Tatzeitraum aus und sucht jetzt Zeugen. Hinweise an die Kripo Geldern, Tel. 02831-1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell