POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Ein unbekannter Mann war am 28. Januar 2019 gegen 4.25 Uhr in eine Vereinsgaststätte an der Bresserbergstraße eingebrochen und dabei durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Es besteht ein Tatzusamenhang zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Straße Königsgarten vom 5. Februar 2019. Siehe folgende Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4177944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4185517

Die Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-geschaeftseinbruch-0

Wer kennt den abgebildeten Mann? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

