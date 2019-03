Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Falsche Kennzeichen an nicht zugelassenem Fahrzeug

Rees (ots)

Am Samstag, 23.03.2019 gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Emmerich auf dem Andropscher Kirchweg in Rees-Bienen ein Fahrzeuggespann aus Pkw und Wohnwagen. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 56 jährige Fahrer des Gespanns das hintere Kennzeichen seines Pkw entfernt und am Wohnwagen angebracht hatte. Wohnwagen selber war jedoch nicht zugelassen. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmißbrauch. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

