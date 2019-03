Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

Fahrer eines Tankfahrzeugs gesucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (21. März 2019) gegen 08:40 Uhr war ein 60-jähriger Fahrer mit seinem LKW auf der Grotendonker Straße in Richtung Kevelaer unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße Grunewald kam ihm ein anderer LKW entgegen, der sehr weit auf der Fahrspur des 60-Jährigen fuhr. Der 60-Jährige versuchte noch auszuweichen. Die beiden LKW stießen jedoch mit den Außenspiegeln aneinander, dabei entstand ein Schaden am linken Spiegel am Fahrzeug des 60-Jährigen. Der andere LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Laut Angaben des 60-Jährigen handelte es sich bei dem anderen LKW um ein Tankfahrzeug mit einer Firmenaufschrift auf dem Heck. Der Fahrer des Tankfahrzeugs und evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

