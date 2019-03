Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Fahrer eines silberfarbenen Seat Ibiza mit polnischem Kennzeichen gesucht

Goch (ots)

Am Sonntag (10. März 2019) gegen 12.35 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Seat Ibiza mit polnischem Kennzeichen auf dem Boeckelter Weg in Richtung Westring. Zwischen der Georgiusstraße und dem Heiligenweg touchierte der Unbekannte einen grauen Mitsubishi, der am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Der Seat ist ein älteres Modell und durch den Unfall an der vorderen rechten Seite beschädigt. Das Seat-Emblem am Kofferraum hat eine schwarze Farbe.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell