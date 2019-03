Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen PKW und Tranporter

Geldern (ots)

Am Freitag (8. März 2019) gegen 12.30 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau aus Geldern mit ihrer 10-jährigen Tochter in einem Mazda 2 auf der Brigittenstraße in Richtung Grunewaldstraße. Als sie die Kreuzung an der Von-Galen-Straße geradeaus überquerten wollte, stieß sie mit einem von rechts kommenden Mercedes Sprinter zusammen. In dem Transporter war ein 28-jähriger Mann aus Duisburg auf der Von-Galen-Straße in Richtung der Straße Tinnagel unterwegs. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung "Rechts vor links". Die drei Fahrzeuginsaßen verletzen sich bei dem Unfall und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige und ihre Tochter wurden zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der 28-Jährige wurde ambulant behandelt. (ME)

