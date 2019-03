Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Gartenhütte

Zwei Fahrräder sowie Autoräder entwendet

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag (10. März 2019), 8.00 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Asperdener Straße in eine Gartenhütte ein. Die Hütte steht im Garten einer Doppelhaushälfte. Die Täter entwendeten aus der Hütte zwei Fahrräder sowie zwei Sätze Alufelgen mit Sommerreifen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

