Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Gefährlicher Eingriff in der Straßenverkehr

Unbekannte heben mehrere Gullydeckel aus und entfernen Verkehrzeichen

Emmerich (ots)

Am Sonntag (24. Februar 2019) gegen 08:20 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass im Bereich der Berliner Straße/ Zum Schafsweg mehrere Gullydeckel entfernt worden seien. Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter insgesamt vier Gullydeckel ausgehoben hatten. Drei der Deckel lagen vor einem an der Straße Zum Schafsweg geparkten Auto, der vierte lag vor einem Hauseingang. Die Polizisten kontrollierten daraufhin auch die Gullys im Umfeld. Dabei entdeckten sie zunächst ein abgebrochenes Verkehrsschild an der Straße Am Hasenberg. Das Schild stand in einem Beet an einen Baum angelehnt, über dem Verkehrszeichen war ein Straßenschild mit der Aufschrift Wesendonkstraße angebracht. Zudem fehlten auch auf der Straße Am Hasenberg zwei Gullydeckel. Einen fanden die Beamten in einem Vorgarten, der andere war ebenfalls vor einem Hauseingang abgelegt worden. Die Polizisten setzten alle sechs Deckel wieder an ihren angestammten Platz ein. Nach bisherigen Kenntnissen kam niemand zu Schaden. Es ist davon auszugehen, dass für alle Taten dieselben unbekannten Täter verantwortlich sind, die die Gullydeckel sowie das Schild in der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell