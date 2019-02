Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radfahrerin verletzt

Goch (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwochabend eine Radfahrerin in das Klever Krankenhaus gebracht werden. Die 51jährige Gocherin war gegen 18:30 Uhr auf dem Radweg der Asperdener Straße in Richtung Goch unterwegs. An der Einmündung der Borsigstraße wollte eine 64jährige Autofahrerin aus Goch nach rechts in Richtung Kranenburg abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin, obwohl diese die Beleuchtung eingeschlaltet hatte und eine Warnweste trug. Die Radfahrerin wurde aufgeladen und stürzte zu Boden.

