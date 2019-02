Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tageswohnungseinbruch/Einbrecher kamen durch die Haustür /Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Beethovenstraße ein. Hierzu schlugen sie ein Glaselement der Haustür in Schlosshöhe ein. In der Erdgeschosswohnung suchten die Täter in sämtlichen Räumen nach Diebesgut. Schließlich entwendeten sie ein 55-Zoll-Fernsehgerät. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Verdächtigen mit der sperrigen Beute das Haus durch die Eingangstüre wieder verlassen haben und bei der Aktion durch Zeugen beobachtet worden sein könnten. Hinweise nimmt die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

