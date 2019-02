Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Fahrer eines VW gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Dienstag (12. Februar 2019) gegen 19.10 Uhr hörte der 49-jährige Bewohner eines Hauses an der Hevelingstraße einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster schaute, sah er noch einen Wagen nach rechts in die Erlenstraße abbiegen. Seinen Angaben nach könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen VW Golf gehandelt haben. Er hörte zudem, wie zufällig vorbeilaufende Jugendliche riefen "Der ist dagegen gefahren". Der 49-Jährige ging daraufhin zu seinem schwarzen Oktavia Kombi, der am Fahrbahnrand der Hevelingstraße geparkt war, und stellte einen Schaden am linken Außenspiegel fest.

Der VW-Fahrer sowie die Jugendlichen, die den Unfall sahen, werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell