POL-KLE: Rees - Polizei nimmt 26-Jährigen nach Einbruch in Kieswerk-Büro fest

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Rees (ots)

Am Dienstag (12. Februar 2019) gegen 5.30 Uhr sah ein Mitarbeiter einen Einbrecher, der aus dem Fenster eines Büros auf dem Gelände eines Kieswerks an der Straße Bergswick flüchtete. Der Täter hatte zuvor das Fenster eingeschlagen. Der Mitarbeiter verständigte sofort die Polizei. Die Beamten trafen kurze Zeit später vor dem Gelände auf einen 26-jährigen Mann aus Rees. Sie fanden bei dem Mann Beute aus dem Einbruch, u.a. Büromaterial und Werkzeuge. Die Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen fest. In seiner Vernehmung gab er den Einbruch zu. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an. (ME)

