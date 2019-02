Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Automarder schlitzen Cabriodach auf

Emmerich (ots)

Am Mittwoch zwischen 17.20 Uhr und 19.15 Uhr drangen Unbekannte auf der Blücherstraße in ein schwarzes Mazda Cabriolet mit Klever Kennzeichen ein, in dem sie kurzerhand das Verdeck aufschlitzen. Dort entwendeten sie ein fest eingebauten Navigationsgerät. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, oder jede andere Polizeidienststelle.

