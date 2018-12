Kalkar-Appeldorn (ots) - Am Montag (10. Dezember 2018) gegen 1.55 Uhr zündeten unbekannte Täter an der Uedemer Straße einen 1er und einen 3er BMW an. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer 3er BMW an der Seite beschädigt. Die drei Autos waren nebeneinander auf einem Parkplatz abgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

