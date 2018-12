Wachtendonk (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (8. Dezember), 19 Uhr und Sonntag (9. Dezember 2018), 10.30 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Fabia Kombi mit Viersener Kennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war am Fahrbahnrand der Kempener Straße abgestellt, der Schaden befindet sich im Heckbereich. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

