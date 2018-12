Kevelaer-Winnekendonk (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag (04. Dezember 2018), 08.35 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle am Steensweg. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend entwendeten sie ein mehrere Meter langes Stück einer bereits am Bau montierten Kupferdachrinne sowie ein Fallrohr. Der Vorgang muss längere Zeit in Anspruch genommen haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

