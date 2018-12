POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (30. November 2018), 17.00 Uhr, und Montag (03. Dezember 2018), 13 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Hagsche[n] Straße einzudringen. An der Haupteingangstür der in einem Reihenhaus untergebrachten Praxis fanden sich Hebelspuren, die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch sie zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo in Kleve unter der Rufnummer 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell