POL-KLE: Ein Einbruch, ein Einbruchsversuch in Wohnhäuser

Issum (ots) - Am Montag (04. Dezember 2018) in der Zeit zwischen 07.00 und 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Rheurdter Straße einzudringen. Sie hebelten an einer Terrassentür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Am gleichen Tag gegen 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Letmannsdyck ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufhebelten. Ein Zeuge befand sich in einem Zimmer der ersten Etage des Gebäudes und hörte ein lautes Geräusch aus dem Erdgeschoss. Er ging daraufhin nach unten und entdeckte das offene Fenster. Die Täter hatten zu dem Zeitpunkt jedoch schon einige Schränke im Haus durchwühlt und waren bereits mit der Beute, u.a. Schmuck und Bargeld, geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

