Geldern (ots) - Am Samstag (1. Dezember 2018) wurde zwischen 10.45 und 11.30 Uhr ein silberner Audi A4 Avant, der auf dem Parkplatz eines Elektromarktes am Nordwall abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Schaden befindet sich im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels vorne links. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Geldern, 02831 - 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell