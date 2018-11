Issum (ots) - Am Mittwoch (21. November 2018) zwischen 11.45 und 18.50 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Gartenstraße ein Fenster auf der Rückseite eines Reihenhauses auf. Die Täter kletterten in das Haus und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Dose mit Kleingeld. Außerdem durchsuchten die Täter mehrere Schmuckschatullen. Bislang ist nicht bekannt, ob Schmuckstücke fehlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

