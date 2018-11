Kleve (ots) - Am Samstag (17. November 2018) gegen 13.00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Emmerich mit seinem VW Golf die Gruftstraße in Richtung Ringstraße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens war er mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Ein Rollerfahrer kam von links aus der Arntzstraße und wollte hinter dem 23-Jährigen die Gruftstraße überqueren, um seine Fahrt auf der Waldstraße fortzusetzen. Als der junge Mann aus Emmerich allerdings anhalten musste, kollidierte der Rollerfahrer mit dem Heck des Golfs. Beide Unfallbeteiligten hielten im Bereich der Römerstraße, um sich die Schäden anzuschauen. An dem Golf waren Kratzer am Heck entstanden. Als der 23-Jährige die Polizei informieren wollte, stieg der Mann wieder auf den Roller ohne Angaben zu seiner Person zu machen und entfernte sich in Richtung Ringstraße. Der 23-Jährige und seine beiden Beifahrerinnen konnten den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 180cm groß, kräftige Statur, braune Haare - ca. 45 Jahre alt - Der Mann trug einen Helm, den er während des Gesprächs nicht abnahm. Zudem hatte er eine neongelbe Jacke an und sprach mit osteuropäischem Akzent. - Der Roller war schwarz , mit "Monster Energy"-Applikationen.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040. (cs)

