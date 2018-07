POL-ST: Greven, Einbruch gemeldet

Greven (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (06.07.2018) an der Hembergener Straße, außerhalb der geschlossenen Bebauung, auf einem landwirtschaftlichen Areal in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten hebelten an dem Gebäude eine Terrassentür auf, öffneten in den Räumen zahlreiche Schränke und durchsuchten sie. Bei dem Einbruch erbeuteten sie schließlich Bargeld, insgesamt in dreistelliger Eurohöhe. Der angerichtete Sachschaden liegt bei cirka 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, der am Freitag (06.07.2018), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr, verübt worden ist. Die Einbrecher dürften mit einem Fahrzeug zu dem Grundstück gefahren sein, das sie auf einer Grünfläche auf der Rückseite des Hauses abgestellt haben dürften. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell