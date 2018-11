Emmerich (ots) - Am Samstag (17. November 2018) gegen 3.10 Uhr brach ein unbekannter Mann an der Straße Willikensoord in ein Seniorenheim ein, indem er ein in Kippstellung stehendes Fenster öffnete. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete Geld. Als Zeugen ihn entdeckten, flüchtete er durch ein Fester. Auf seiner Flucht ließ der Täter zwei entwendete Radios zurück. Der Täter war etwa 1,80m groß, dunkel gekleidet und trug eine rote Strickmütze.

Täterhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

