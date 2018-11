Kevelaer (ots) - Am Freitag (16. November 2018) gegen 16.30 Uhr fuhr ein unbekannter Mann mit einem weißen Fahrrad aus Richtung Annastraße auf dem Karl-Dingermann-Platz in Richtung Marktstraße. In Höhe des Werkstattzugangs eines Fahrradhändlers kam der Radfahrer ins Straucheln und stieß gegen einen geparkten blauen Peugeot 206. Er stürzte nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge folgte dem Radfahrer. Der Unbekannte stellte sein Fahrrad daraufhin ab und ging durch den Hintereingang in eine nahe gelegene Bank, die er durch einen anderen Ausgang wieder verließ. Sein Fahrrad ließ er am Fahrradständer der Bank zurück.

Der unbekannte Radfahrer war 17 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß und schlank. Er trug eine schwarze Bomberjacke, ein schwarzes Kapuzenshirt - die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen - sowie eine dunkle Jeanshose.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell